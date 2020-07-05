استئناف ضد مشروع بلدية تل أبيب على أرض مقبرة الإسعاف بيافا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعقد المحكمة المركزية في تل أبيب، اليوم الأحد، جلسة خاصة للنظر في الاستئناف الذي تقدمت به الهيئة الإسلامية المنتخبة في يافا، بالتعاون مع مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان، وذلك ضد مشروع بلدية تل أبيب الذي تنوي إقامته على أرض مقبرة الإسعاف الإسلامية بيافا.

وكانت الهيئة الإسلامية المنتخبة عن طريق المحامي رمزي كتيلات ومؤسسة ميزان لحقوق الإنسان تقدّمت باستئناف ضد إصدار رخصة بناء على أرض المقبرة بادعاء أنها غير سارية المفعول، وفي حال تم قبول الاستئناف اليوم فإن الأمر سيحتاج من البلدية فترة طويلة لاستصدار رخصة بناء جديدة، وبالتالي وقف المشروع لفترة أطول.

يذكر أن المحكمة المركزية بتل أبيب أصدرت، يوم 17 حزيران/ يونيو 2020، أمرا مؤقتا بوقف أعمال البناء على أرض المقبرة، إلى حين البتّ في القضية، إذ من المتوقع أن تُصدر قرارها النهائي بهذا الشأن يوم 22 تموز/ يوليو الجاري.