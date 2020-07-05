الجاليات الفلسطينية: وفيات كورونا ترتفع لـ169 والإصابات 3329

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية، اليوم الأحد وفاة علي خليل الواوي (60 عاما) عاما وإدريس سعيد عباس (84 عاما) من الجالية الفلسطينية بالعراق إثر إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، لترتفع حصيلة الوفيات بصفوف الجاليات إلى 169 حالة وفاة.

ووفقا لإحصائيات الخارجية تم تسجيل 169 حالة وفاة، و3329 إصابة، و1397 حالة تعافي في صفوف الجاليات الفلسطينية في العالم.

وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة، بتسجيل 574 إصابة جديدة في صفوف الجالية في نيويورك، وميامي، وأريزونا، وفلوريدا، وتكساس، ودالاس، وشيكاغو ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي الى 1855، فيما لم يتم رصد أية حالة وفاة جديدة ليبقى العدد 64.

وأكدت سفارة دولة فلسطين لدى قطر تسجيل حالتي وفاة للمواطنتين: يسرى الخزندار (65 عاما)، وآمنة عبد الرحمن قفة (82 عاما)، ليرتفع عدد الوفيات في صفوف الجالية إلى 6.

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وفي سياق إعادة المواطنين العالقين، أعلنت الخارجية أن التعاون والتنسيق الفلسطيني الأردني المشترك لتأمين إعادة العالقين الفلسطينيين من دول العالم كافة، وانجاح حملة (عودة الاحباب) لا زال متواصلا ومكثفا وبنتائج ملموسة ومثمرة.

وأوضحت في بيان لها، اليوم الأحد، أن نتائج وإنجازات كبيرة وإضافية تتحقق كثمار مباشرة لهذا التعاون لتأمين إعادة جميع العالقين الفلسطينيين من مواطنين وطلبة إلى أسرهم وذويهم في أرض الوطن، في هذه المرحلة تمثل ذلك في تحديد مواعيد إضافية لرحلات الملكية الأردنية لإجلاء المزيد من الرعايا الفلسطينيين الذين لا زالوا عالقين في عديد الدول.

بدروه، أكد فريق العمل المختص بمتابعة رحلات العودة العالقين أن طائرة الملكية الأردنية التي تقل 312 من الأحباب العالقين في الولايات المتحدة الأميركية وصلت إلى مطار الملكة علياء فجر اليوم الأحد.

ووفقا لفريق العمل، ستقل الحافلات جميع العالقين من المطار إلى معبر الكرامة مباشرة ليدخلوا إلى أرض الوطن، وهم الدفعة الثانية من العالقين في الولايات المتحدة الذين سجلوا في وزارة الخارجية والبالغ عددهم حتى الآن 900 عالق.