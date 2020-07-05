العثور على عبوة ناسفة في سيارة بكفر قاسم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عثر أحد المواطنين في كفر قاسم على عبوة ناسفة داخل سيارة خصوصية في الحي الشرقي من المدينة، واسُتدعيت الشرطة ووحدة المتفجرات التابعة لها، بالإضافة إلى طواقم طبية وسيارات الإسعاف إلى المكان، بعد منتصف الليلة الماضية.

وأغلقت الشرطة الحي الشرقي، وأخلت عددا من السكان من بيوتهم القريبة من المكان، وفكك خبراء المتفجرات العبوة الناسفة داخل السيارة، وفتحت ملفا للتحقيق في ملابسات الحاصل.

إلى ذلك، أعرب العديد من سكان الحي الشرقي عن تذمرهم واستيائهم مما جرى. وأكد أحد السكان أنه "بلطف من الله لم تقع أي إصابات، إذ أن أحد الأهالي اكتشف الأمر وبلّغ الشرطة".