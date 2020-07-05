الشرطة تشدد إنفاذ تعليمات مكافحة كورونا بالحافلات والمطاعم والمتاجر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت الشرطة الإسرائيلية اليوم، الأحد، أن أفراد الشرطة سيبدأون صباح اليوم بتشديد إنفاذ القانون بحق أي مواطن لا يلتزم بتنفيذ تعليمات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وخاصة بما يتعلق بوضع كمامات والحفاظ على مسافة بين الأفراد.

وقالت الشرطة إنها أقامت ثمانية مقرات في كل واحد من ألويتها، وسيعمل أفراد الشرطة على إنفاذ القانون في المواصلات العامة والمتاجر والمطاعم وقاعات الأفراح، وذلك في أعقاب معطيات وزارة الصحة الأخيرة التي أشارت إلى ارتفاع كبير بعدد المصابين بالفيروس.

واستعرضت الشرطة خطتها خلال مداولات، أمس، بمشاركة وزير الأمن الداخلي، أمير أوحانا، الذي يخضع لحجر صحي. وتقضي الخطة بنشر آلاف أفراد الشرطة إلى جانب مفتشي السلطات المحلية. إضافة إلى ذلك، ستعمل الشرطة على إنفاذ التعليمات المتعلقة بالعائدين إلى البلاد، بعدما تقرر أن يتوجه هؤلاء إلى حجر صحي فوري.

وستركز شرطة السير المراقبة على المواصلات العامة، وخاصة خطوط الحافلات المكتظة داخل المدن وبين المدن، وكذلك في القطارات.

ويتوقع أن تصادق الكنيست اليوم على التعليمات التي اقرتها الحكومة، نهاية الأسبوع الماضي، وتقضي بحظر تجمهر أكثر من 20 شخصا في الأماكن المغلقة، و50 شخصا في المطاعم وقاعات الأفراح المغلقة.