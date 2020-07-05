مدرب إنتر ميلان يضع نجم برشلونة ضمن أولوياته

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن مدرب إنتر ميلان الإيطالي، أنطونيو كونتي، يضغط على إدارة فريقه من أجل ضم أحد نجوم برشلونة الإسباني في الميركاتو الصيفي.

ويعتبر أرتورو فيدال (32 عامًا) من أولويات كونتي لتعزيز وسط ملعب إنتر، حيث أشرف على تدريبه في يوفنتوس، وحاول ضمه إلى النيراتزوري في كانون الثاني/يناير الماضي، لولا عدم التوصل لاتفاق مع برشلونة.

وبحسب صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن كونتي يرى أن فيدال الأنسب لتطبيق خططه في إنتر، خاصة مع اقتراب رحيل بورخا فاليرو هذا الصيف، وتكرر إصابات سيتفانو سينسي.

ويرتبط فيدال بعقد مع برشلونة حتى نهاية الموسم المقبل، وهو ما يعزز من فرص رحيله هذا الصيف.

واستقر كونتي على إعادة البلجيكي رادجا ناينغولان، المعار إلى كالياري، حال فشل صفقة التعاقد مع فيدال.