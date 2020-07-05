وفاة الفنانة رجاء الجداوي بعد صراع مع فيروس كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفيت صباح اليوم الأحد، الممثلة المصرية القديرة، رجاء الجداوي، بعد صراع استمر أكثر من 40 يوما مع فيروس كورونا المستجد، عن عمر يناهز الـ82 عاما، تاركة أثرا كبيرا في نفوس عشّاق السينما والمسرح والدراما المصرية.

وكانت جداوي تخضع لعلاج مكثف في مستشفى الحجر الصحي بمدينة الإسماعيلية منذ 24 أيار/ مايو الماضي، بعدما أُصيبت بالفيروس، قبل أن يُعلن عن وفاتها اليوم.

وحاول الأطباء أن ينقذوها عبر منحها جرعات بلازما من متعافين من الفيروس لكن المسحات التي أجريت لها للكشف عن المرض ظلت إيجابية.

وكتبت ابنتها أميرة مختار على حسابها بـ"فيسبوك" يوم الأحد: "إنا لله وإنا إليه راجعون مامي في ذمة الله" كما أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانا نعت فيه الفنانة الراحلة.

ولدت رجاء الجداوي في السادس من أيلول/ سبتمبر 1938 باسم نجاة علي حسن الجداوي وعاشت فترة من طفولتها مع خالتها الممثلة والراقصة تحية كاريوكا التي جسدت دورها لاحقا في مسلسل "السندريلا" للمخرج سمير سيف.

وبدأت مشوارها في الفن بالتوازي مع مجال عروض الأزياء وكان أول أفلامها "دعاء الكروان" للمخرج هنري بركات وبطولة فاتن حمامة وأحمد مظهر وزهرة العلا وأمينة رزق.

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وقدمت أفلام "إشاعة حب" و"ثمن الغربة" و"أيام في الحلال" و"بريق عينيك" و"عاد لينتقم" و"الوحل" و"البيه البواب" و"تيمور وشفيقة" و"الثلاثة يشتغلونها" و"كركر" و"مراتي وزوجتي" و"من 30 سنة".

جمعتها علاقة فنية قوية بالممثل الكوميدي عادل إمام وشاركت في الكثير من أعماله مثل فيلم "حنفي الأبهة" ومسلسلي "أحلام الفتى الطائر" و"عوالم خفية" ومسرحيتي "الواد سيد الشغال" و"الزعيم".

من أبرز مسلسلاتها التلفزيونية "هند والدكتور نعمان" و"أوان الورد" و"تامر وشوقية" و"نونة المأذونة" و"عائلة الحاج متولي" و"شربات لوز" و"يوميات زوجة مفروسة أوي" و"في غمضة عين" و"لعبة النسيان" الذي كان آخر عمل عرض لها في شهر رمضان الماضي.

كانت لها تجارب في مجال التقديم الإذاعي والتلفزيوني وشاركت المذيع عمرو أديب تقديم برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر".

تزوجت من حارس مرمى النادي الاسماعيلي لكرة القدم الراحل حسن مختار ولها منه ابنة وحيدة.