شفاعمرو: إطلاق نار صوب منزل ومركبة رئيس البلدية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أطلق مجهولون فجر اليوم الأحد، النار صوب منزل ومركبة رئيس بلدية شفاعمرو، عرسان ياسين، دون وقع أي إصابات بشرية مع تسجيل أضرار بواجهة المنزل وهيكل المركبة.
وعقب الحادث الذي تخلله إطلاق عشرات الأعيرة النارية صوب رئيس المنزل، وصلت الشرطة إلى المكان، وقامت بجمع الأدلة وجمع الإفادات، لكن دون أن تعلن عن تنفيذ أي اعتقالات على خلفية الحادث الذي لم تعرف أسبابه بعد.
ووفقا للشرطة، فقد أطلقت عيارات نارية نحو منزل وسيارة رئيس بلدية شفاعمرو دون وقوع إصابات، لكن لحقت أضرار بالسيارة والمنزل.
وجمع المحققون البينات والأدلة وشرعوا بالتحقيق لفحص ملابسات الحادث، علما أن "الخلفية لوقوع الحادث ما زالت غير واضحة بعد"، بحسب الشرطة.
يشار إلى أن الأشهر الأخيرة شهدت تسجيل العديد من حالات الاعتداء واستهداف لمنازل ومركبات وممتلكات رؤساء سلطات محلية عربية من الجليل والنقب.
وحذرت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية من ظاهرة تصاعد الاعتداءات على رؤساء البلديات والمجالس المحلية في المجتمع العربي، وحملت الشرطة مسؤولية التقاعس في مكافحة العنف والجريمة وعدم توفير الأمن والأمان لمنتخبي الجمهور.
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