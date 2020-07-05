شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يتقدم في البيضاء.. ومقتل القيادي الحوثي «أبو نصر المراني» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلنت قناة العربية، عن مقتل قيادي حوثي يدعى“أبو نصر الله المراني” في اشتباكات بمحافظة البيضاء.

فيما أعلن الجيش اليمني، أمس السبت، تحقيق قواته تقدمًا ميدانيًا بإسناد من مقاتلين قبليين، في معارك حاسمة مع الحوثيين.

وكانت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” قد نقلت عن القوات المسلحة اليمنية إن الجيش والمقاومة تمكنوا من تطهير عدد من المواقع التي كان يتمركز فيها الحوثيون في منطقة قانية شمالي البيضاء”.