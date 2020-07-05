شكرا لقرائتكم خبر عن تدمير صاروخ استهدف السفارة الأمريكية في بغداد والان نبدء بالتفاصيل

أفادت وسائل إعلام عراقية اليوم الأحد بأن منظومة صواريخ باتريوت صدت هجوما بصاروخ كاتيوشا استهدف مقر السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء ببغداد. ونقل عن مصدر أمني أن "صاروخا من نوع كاتيوشا حاول استهداف مبنى السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء وسط بغداد، إلا أن منظومة باتريوت أبعدته وسقط على إحدى الشقق السكنية القريبة من السفارة". وأضاف المصدر أن "سقوط الصاروخ أدى إلى إصابة طفل وإلحاق أضرار مادية بالشقة".

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