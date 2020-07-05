شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يهاجم 26ر11 مليون شخص حول العالم والان نبدء بالتفاصيل
أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن عدد الإصابات به حول العالم تجاوز 26ر11 مليون حالة حتى صباح اليوم الأحد. وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية أن إجمالي الإصابات بلغ 11 مليونا و 267 ألف حالة.
كما أظهرت أن عدد المتعافين تجاوز ستة ملايين، فيما تجاوز عدد الوفيات 530 ألفا.
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها البرازيل وروسيا والهند وبيرو وتشيلي وإسبانيا والمملكة المتحدة والمكسيك وإسبانيا وإيطاليا وإيران وباكستان وتركيا.
كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمملكة المتحدة وإيطاليا والمكسيك وفرنسا وإسبانيا.
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