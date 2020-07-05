وكالة امريكية: انتعاش غير متكافئ لأفضل الاقتصاديات في العالم العربي

ووفقا لوكالة بلومبرغ الامريكية تحسن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات في حزيران للمرة الأولى منذ ستة أشهر ووصل إلى أقوى مستوى منذ تشرين الاول 2019 ، وفقًا لـ IHS Markit، وعلى النقيض من ذلك ، ظل مؤشر مديري المشتريات للمملكة العربية السعودية لدى IHS Markit أقل من عتبة 50 التي تفصل بين النمو والانكماش.

انخفض مؤشر مديري المشتريات السعودي إلى 47.7 في الشهر الماضي من 48.1 في ايار ، وفقًا لـ IHS Markit ؛ كان معدل الانخفاض في أعداد الموظفين هو الأسرع منذ بدء المسح في اب 2009

وصل مقياس IHS Markit لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى 50.4 من 46.7 في الشهر السابق ؛ تحسنت التوقعات للنشاط المستقبلي للمرة الأولى منذ اذار.