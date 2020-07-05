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وكالة امريكية: انتعاش غير متكافئ لأفضل الاقتصاديات في العالم العربي

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عادت ظروف العمل في الإمارات العربية المتحدة إلى النمو لكنها تدهورت في المملكة العربية ، وهي علامة على انتعاش غير متكافئ في الخليج مع إعادة افتتاح أكبر اقتصادات العالم العربي بعد إغلاقها لاحتواء جائحة فيروس .

ووفقا لوكالة بلومبرغ الامريكية تحسن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات في حزيران للمرة الأولى منذ ستة أشهر ووصل إلى أقوى مستوى منذ تشرين الاول 2019 ، وفقًا لـ IHS Markit، وعلى النقيض من ذلك ، ظل مؤشر مديري المشتريات للمملكة العربية السعودية لدى IHS Markit أقل من عتبة 50 التي تفصل بين النمو والانكماش.

انخفض مؤشر مديري المشتريات السعودي إلى 47.7 في الشهر الماضي من 48.1 في ايار ، وفقًا لـ IHS Markit ؛ كان معدل الانخفاض في أعداد الموظفين هو الأسرع منذ بدء المسح في اب 2009
وصل مقياس IHS Markit لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى 50.4 من 46.7 في الشهر السابق ؛ تحسنت التوقعات للنشاط المستقبلي للمرة الأولى منذ اذار.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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