وكالة امريكية: انتعاش غير متكافئ لأفضل الاقتصاديات في العالم العربي

عادت ظروف العمل في الإمارات العربية المتحدة إلى النمو لكنها تدهورت في المملكة العربية السعودية، وهي علامة على انتعاش غير متكافئ في الخليج مع إعادة افتتاح أكبر اقتصادات العالم العربي بعد إغلاقها لاحتواء جائحة فيروس كورونا.
ووفقا لوكالة بلومبرغ الامريكية تحسن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات في حزيران للمرة الأولى منذ ستة أشهر ووصل إلى أقوى مستوى منذ تشرين الاول 2019 ، وفقًا لـ IHS Markit، وعلى النقيض من ذلك ، ظل مؤشر مديري المشتريات للمملكة العربية السعودية لدى IHS Markit أقل من عتبة 50 التي تفصل بين النمو والانكماش.
انخفض مؤشر مديري المشتريات السعودي إلى 47.7 في الشهر الماضي من 48.1 في ايار ، وفقًا لـ IHS Markit ؛ كان معدل الانخفاض في أعداد الموظفين هو الأسرع منذ بدء المسح في اب 2009
وصل مقياس IHS Markit لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى 50.4 من 46.7 في الشهر السابق ؛ تحسنت التوقعات للنشاط المستقبلي للمرة الأولى منذ اذار.
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