نائب يتحدث عن رواتب الموظفين للاشهر الثلاثة المقبلة

اكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب محمد الدراجي، الاحد، انه لن يكون هناك تأخير في تسليم الرواتب بالاشهر الثلاثة القادمة، فيما اشار الى انه بانتظار الخطة الاصلاحية التي وعد بها وزير المالية لتجنب الازمات الاقتصادية والمالية.
وقال الدراجي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه إنه "لا صحة لتأخر الرواتب بسبب تأخر تحويل العملة، فالبنك المركزي يقوم يوميا بالتحويل، كما أن قانون الاقتراض الذي يغطي الرواتب يتضمن (في إحدى نقاطه) الاقتراض الداخلي"، مبينا انه "على أساس ذلك فإن السيولة النقدية الموجودة لدى البنك المركزي قد أطلقت للمصارف الرئيسية (الرافدين والرشيد و TBI) والمفروض ورود إشعار من وزارة المالية إلى المصارف المذكورة لإطلاق رواتب الموظفين".
واضاف انه "لن تحدث مشكلة خلال الأشهر الثلاثة القادمة لوجود الاقتراض الداخلي"، مشيرا الى "اننا ننظر بأسعار النفط والخطة الإصلاحية التي وعد وزير المالية بتقديمها".
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