امانة بغداد تباشر بصيانة 4 مجسرات للمشاة غرب العاصمة

اعلنت امانة بغداد، الاحد، عن المباشرة بصيانة وتأهيل 4 مجسرات للمشاة غرب العاصمة.
وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "ملاكاتها في دائرة المشاريع باشرت بصيانة وتأهيل 4 مجسرات للمشاة تقع ضمن طريق الفرات السريع للمقطع الممتد من مجسر الغزالية وحتى تقاطع ساحة اللقاء".
واضافت ان "العمل يتضمن تكسير ورفع السلالم المتضررة واعادة الصب بالكونكريت مع اعادة تنفيذ المقاطع المتضررة من فضاءات المجسرات وصيانة الاسيجة واستبدال المتضرر وتعويض المفقود منها بالاضافة الى اصلاح الاضرار المتفرقة في جسم المجسرات والاعمدة واعادة صبغها وبالجهدين الصباحي والمسائي".
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