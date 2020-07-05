بدء التصويت في الانتخابات البرلمانية المبكرة بكرواتيا

بدأ صباح اليوم الأحد، عملية التصويت في الانتخابات البرلمانية المبكرة في كرواتيا، في ظل عودة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).



وتشير التقديرات الأولية إلى فوز الائتلاف الذي يقوده الحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارض بمعظم المقاعد، يليه حزب الاتحاد الديمقراطي الكرواتي الحاكم.

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ومن المرجح أن يأتي في المرتبة الثالثة، حزب الوطن اليميني برئاسة المغني السابق ميروسلاف سكورو، الذي يعد شريكا طبيعيا للحزب الحاكم.

ويتوقع أن تحصل عدة أحزاب أصغر على 5% وتفوز بـ 140 مقعدا في 10 وحدات انتخابية، بجانب 8 مقاعد مخصصة للأقليات العرقية و3 للناخبين المغتربين.

وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها حتى السابعة مساء بتوقيت وسط أوروبا، فيما يسود الاعتقاد بأن تشكيل الحكومة الكرواتية المقبلة سيكون أمرا عسيرا.