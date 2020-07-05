"باترويت" يسقط "كاتيوشا" استهدف سفارة أمريكا ببغداد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة الخليج 365 الأحد 2020/7/5 10:29 ص بتوقيت أبوظبي الأحد 2020/7/5 10:29 ص بتوقيت أبوظبي

نجحت منظومة الباتريوت في التصدي لصاروخ من طراز كاتيوشا كان يستهدف السفارة الأمريكية ببغداد، بحسب مصادر أمنية عراقية.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن المصادر الأحد إن "صاروخا نوع كاتيوشا حاول استهداف مبنى السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء وسط بغداد، إلا أن منظومة الباتريوت أبعدته وسقط على إحدى الشقق السكنية القريبة من السفارة". وأدى سقوط الصاروخ إلى إصابة طفل وإلحاق أضرار مادية بالشقة، بحسب المصادر ذاتها. Advertisements وكثير ما تعرض مناطق بالعاصمة العراقية لقصف بصواريخ كاتيوشا كاستهداف المنطقة الخضراء أو مطار بغداد الدولي. وتضم المنطقة الخضراء في بغداد مباني حكومية ومقار البعثات الأجنبية وفي مقدمتها السفارة الأمريكية. ومنذ مقتل قائدد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في بغداد مطلع العام الجاري بغارة أمريكية، دعت طهران مليشياتها في المنطقة لاستهداف المصالح الأمريكية في المنطقة.

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