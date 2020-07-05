رئيس غانا يعزل نفسه بعد إصابة مقربين منه بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دخل الرئيس نانا أكوفو أدو العزل الذاتي لمدة 14 يوما بناء على نصيحة الأطباء بعد أن أظهرت الاختبارات إصابة شخص من الدائرة القريبة المحيطة به بفيروس كورونا المستجد.
وقال البيان: "حتى اليوم أظهرت الاختبارات عدم إصابته ولكنه اختار اتخاذ هذا الإجراء انطلاقا من زيادة الحذر".
وأضاف أن "الرئيس سيواصل العمل خلال تلك الفترة التزاما ببروتوكول الأمان الخاص بكوفيد-19".
ولم يذكر البيان ما إذا كان هذا الشخص المصاب من الموظفين أم من أفراد أسرة الرئيس.
وسجلت غانا 19388 حالة إصابة بفيروس كورونا وهو من بين أعلى معدلات الإصابة في المنطقة الواقعة جنوب الصحراء بأفريقيا إضافة إلى 117 حالة وفاة.
واستقال نائب وزير التجارة والصناعة الغاني، الجمعة، لخرقه قواعد العزل الذاتي لمكافحة فيروس كورونا بعد أن أظهرت الاختبارات إصابته بالفيروس.
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