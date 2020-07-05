إحباط هجوم صاروخي على معسكر التاجي شمالي بغداد المزيد

الخليج 365الأحد 2020/7/5 11:22 ص بتوقيت أبوظبي
أعلنت وسائل إعلام عراقية، صباح الأحد، إحباط هجوم صاروخي على معسكر التاجي شمالي العاصمة بغداد.
وكانت منظومة الباتريوت نجحت في التصدي لصاروخ من طراز كاتيوشا كان يستهدف السفارة الأمريكية ببغداد، بحسب مصادر أمنية عراقية.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن المصادر الأحد إن "صاروخا نوع كاتيوشا حاول استهداف مبنى السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء وسط بغداد، إلا أن منظومة الباتريوت أبعدته وسقط على إحدى الشقق السكنية القريبة من السفارة".
وأدى سقوط الصاروخ إلى إصابة طفل وإلحاق أضرار مادية بالشقة، بحسب المصادر ذاتها.
وكثير ما تعرض مناطق بالعاصمة العراقية لقصف بصواريخ كاتيوشا كاستهداف المنطقة الخضراء أو مطار بغداد الدولي.
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