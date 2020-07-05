سعر الدولار في مصر اليوم السبت 4 يوليو 2020

استقر سعر الدولار في مصر أمام الجنيه، اليوم السبت، وجاء متوسط سعر العملة الخضراء على شاشات التداول في البنك المركزي المصري عند 16.08 جنيه للشراء و16.18 جنيه للبيع.

وأظهرت شاشات البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) سعر الدولار عند 16.07 جنيه للشراء و16.17 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه في بنك مصر وأغلب البنوك الحكومية.

أقل سعر للدولار

سجل بنك "اتش اس بي سي HSBC" أقل سعر للدولار في سوق الصرف المصرية عند متوسط 16 جنيها للشراء، و 16.09 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار

وسجل بنك أبوظبي الإسلامي في مستهل تعاملات اليوم السبت، أعلى سعر تداول للدولار في سوق الصرف المصرية عند متوسط 16.12 جنيه للشراء، و16.22 جنيه للبيع.

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سعر اليورو والإسترليني

واستقر سعر اليورو الأوروبي في سوق الصرف المصرية عند 18.12 للشراء، و18.26 جنيه للبيع بحسب بنك أبوظبي الإسلامي، فيما سجلت شاشات البنك المركزي المصري سعر اليورو عند 17.98 للشراء، و18.14 جنيه للبيع.

وعن سعر الجنيه الإسترليني أظهرت شاشات التداول في بنك مصر حركة العملة البريطانية عند 20.02 جنيه للشراء، و20.25 جنيه للبيع، فيما جاء سعرها في البنك المركزي عند 19.71 للشراء، و19.88 جنيه للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

سجل سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي 4.29 جنيه للشراء و4.31 جنيه للبيع، وفي البنك المركزي استقر عند سعر 4.28 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي على شاشات بنك بلوم 4.38 جنيه للشراء و4.40 جنيه للبيع، وفي البنك المركزي المصري سجل 4.37 جنيه للشراء، و4.41 جنيه للبيع.

أما سعر الدينار الكويتي في مصر فسجل 52.26 جنيه للشراء و52.59 جنيه للبيع، على شاشات بنك بلوم، بينما في البنك المركزي المصري سجل 52.17 جنيه للشراء، و52.74 جنيه للبيع.