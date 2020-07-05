شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 7 أشخاص وفقدان 9 بسبب غزارة الأمطار على جنوب اليابان والان نبدء بالتفاصيل
وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أنه يخشى أن يكون 14 شخصاً آخرين قد قتلوا عندما ضربت الفيضانات دار رعاية في منطقة ريفية في إقليم كوماموتو.
ونقلت وكالة أنباء كيودو عن مسئولين فى إقليم كوماموتو أن حوالى 50 شخصا تم إنقاذهم من الدار فى قرية كوما، على بعد حوالى 950 كيلومترا جنوب غربي طوكيو.
وانهمرت الأمطار الموسمية الغزيرة على إقليمي كوماموتو وكاجوشيما بجنوب غربي البلاد يوم السبت، مما دفع المسؤولين إلى حث عشرات الآلاف من السكان على الفرار من منازلهم.
ولاتزال السلطات في البلاد تحذر اليوم الأحد من هطول أمطار غزيرة وحدوث انهيارات طينية وفيضانات وزيادة في منسوب مياه الأنهار في المنطقة.
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