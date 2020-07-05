منظومة الباتريوت تصد صاروخا نوع كاتيوشا حاول استهداف السفارة الاميركية ببغداد

افاد مصدر امني، الاحد، بأن منظومة الباتريوت صدت صاروخا نوع كاتيوشا حاول استهداف السفارة الاميركية في بغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "صاروخا نوع كاتيوشا حاول استهداف مبنى السفارة الاميركية في المنطقة الخضراء وسط بغداد، الا ان منظومة الباتريوت ابعدته وسقط على احدى الشقق السكنية القريبة من السفارة". واضاف ان "سقوط الصاروخ ادى الى اصابة طفل والحاق اضرار مادية بالشقة".

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