وفاة الفنانة المصرية رجاء الجداوي

وكانت رجاء الجداوي ، تتواجد على جهاز تنفس صناعي اختراقي، دخل العناية المركزة المستشفى أبو خليفة للعزل الصحى، بعد تدهور حالتها الصحية.

وأجرت الفنانة رجاء الجداوي منذ دخولها العزل الصحي بمستشفى أبو خليفة في 24 ايار الماضي، 3 مسحات تحاليل"pcr"، الأولى كانت بعد دخولها بثلاثة أيام، وظهرت نتيجته إيجابية، والثانية عقب حقنها بمصل البلازما المتعافين بيومين، وظهرت أيضًا النتيجة إيجابية، والمسحة الثالثة والتي تمت خلال الأيام الماضية، وظهرت نتيجتها، إيجابية.

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وتزوجت الفنانة القديرة، رجاء الجداوي مطلع السبعينيات، من حسن مختار، مدرب حراس مرمى الإسماعيلي ومنتخب مصر الأسبق، الذي رحل في 5 اذار 2016، ولديها ابنة وحيدة هي أميرة ولا تعمل في المجال الفني، ومتزوجة من رجل الأعمال محمد هندي، كما أن للفنانة الكبيرة حفيدة وحيدة اسمها روضة.

الفنانة رجاء الجداوى من مواليد 6 تشرين الاول 1938، بمحافظة الإسماعيلية، هي ابنة اخت الفنانة تحية كاريوكا، وتلقت تعليمها الأول في مدارس الفرانسيسكان في القاهرة، ثم عملت في قسم الترجمة بإحدى الشركات الإعلانية وتم اختيارها لتكون عارضة أزياء بعد فوزها كملكة جمال القطر المصري في عام 1958، وفي نفس الوقت عرفت الطريق إلى الفن.