شكرا لقرائتكم بعد 43 يوماً في العزل.. وفاة رجاء الجداوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - توفيت الفنانة المصرية، رجاء الجداوي، الأحد، عن عمر يناهز 82 عاماً، بعد تواجدها لمدة 43 يوماً في العزل الصحي لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، منذ إصابتها بفيروس كورونا، وفق ما أعلنت ابنتها أميرة حسن مختار على فيسبوك.

كما أصدرت نقابة المهن التمثيلية بياناً نعت فيه الفنانة الراحلة.

وكانت الجداوي تتواجد على جهاز تنفس صناعي اختراقي داخل العناية المركزة في المستشفى بعد تدهور حالتها الصحية.

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يشار إلى أن الفنانة أجرت منذ دخولها العزل الصحي بالمستشفى في 24 مايو الماضي، 3 مسحات تحاليل "pcr"، كان الأول بعد دخولها بثلاثة أيام، وظهرت نتيجته إيجابية، والثاني عقب حقنها بمصل البلازما المتعافين بيومين، وظهرت أيضاً نتيجته إيجابية، والمسحة الثالثة والتي تمت خلال الأيام الماضية، وظهرت نتيجته إيجابية.

يذكر أن الجداوي تزوجت مطلع السبعينيات من حسن مختار، مدرب حراس مرمى الإسماعيلي ومنتخب مصر الأسبق، الذى توفي في 5 مارس 2016، ولديها ابنة وحيدة هي أميرة ولا تعمل في المجال الفني، ومتزوجة من رجل الأعمال محمد هندي. كما أن للفنانة حفيدة وحيدة اسمها روضة.

ورجاء الجداوي من مواليد 6 سبتمبر 1938 بمحافظة الإسماعيلية، هي ابنة أخت الفنانة تحية كاريوكا. تلقت تعليمها الأول في مدارس الفرانسيسكان بالقاهرة، ثم عملت في قسم الترجمة بإحدى الشركات الإعلانية وتم اختيارها لتكون عارضة أزياء بعد فوزها كملكة جمال القطر المصري عام 1958، وفى نفس الوقت عرفت الطريق إلى الفن.