محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات
سجلت جنوب أفريقيا، 10.853 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.
وأعلنت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس الفتّاك في هذا البلد إلى 187.977 شخصاً.
وأضافت أن عدد الذين حصد كوفيد-19 أرواحهم في جنوب أفريقيا خلال 24 ساعة بلغ 74 شخصاً، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية لضحايا الوباء في البلاد إلى 3026 شخصاً.
كانت هذه تفاصيل خبر جنوب أفريقيا تسجل رقما مرعبا في الإصابات اليومية بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.