جنوب أفريقيا تسجل رقما مرعبا في الإصابات اليومية بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

سجلت جنوب أفريقيا، 10.853 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وأعلنت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس الفتّاك في هذا البلد إلى 187.977 شخصاً.

وأضافت أن عدد الذين حصد كوفيد-19 أرواحهم في جنوب أفريقيا خلال 24 ساعة بلغ 74 شخصاً، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية لضحايا الوباء في البلاد إلى 3026 شخصاً.