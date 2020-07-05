حالة الطقس: أجواء حارة رغم انخفاض درجات الحرارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، اليوم الأحد، وتكون الأجواء صيفية حارة نسبيا إلى حارة بشكل عام نهارا والحرارة دون المعدلات السنوية العامة بقليل لمثل هذا الوقت من العام.

ومع ساعات المساء يسود طقس معتدل بشكل عام ومائل للبرودة في المناطق الجبلية. الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

وفي يوم الإثنين، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة وتكون الأجواء حارة نهارا بشكل عام في معظم المناطق مع ظهور للسحب المتفرقة أحيانا.

وتكون الحرارة حول المعدلات السنوية العامة، ومع ساعات المساء تميل درجات الحرارة الى الاعتدال بشكل عام وتصبح مائلة للبرودة في الجبال العالية. الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

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كما لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة في يوم الثلاثاء، وتكون الأجواء حارة نهارا بشكل عام في معظم المناطق مع ظهور للسحب المتفرقة أحيانا.

وتكون الحرارة حول المعدلات السنوية العامة، ومع ساعات المساء تميل درجات الحرارة إلى الاعتدال بشكل عام وتصبح مائلة للبرودة في الجبال العالية. الرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية

في يوم الأربعاء، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة وتكون الأجواء حارة نهارا بشكل عام في معظم المناطق مع سماء صافية.

وتكون الحرارة حول المعدلات السنوية العامة، ومع ساعات المساء تميل درجات الحرارة إلى الاعتدال بشكل عام وتصبح مائلة للبرودة في الجبال العالية. الرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية.