212 ألف إصابة بفيروس كورونا في العالم خلال يوم واحد

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سجلت منظمة الصحة العالمية اليوم السبت زياد قياسية في عدد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم بلغت 212326 حالة خلال 24 ساعة وذكر التقرير اليومي للمنظمة أن أكبر الزيادات سُجلت في الولايات المتحدة والبرازيل والهند بحسب "رويترز" وتعود الزيادة اليومية القياسية السابقة إلى 28 يونيو حين بلغت 189077 حالة على مستوى العالم Advertisements وظل عدد حالات الوفاة ثابتا عند نحو 5000 حالة يوميا وتجاوز عدد الإصابات على مستوى العالم 11 مليون حالة أمس الجمعة فيما يشير إلى منعطف جديد في انتشار المرض الذي قتل أكثر من نصف مليون شخص خلال سبعة اشهر مواضيع قد تهمك :

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