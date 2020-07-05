شكرا لقرائتكم خبر عن القانون يلزم "الهيئة الوطنية للانتخابات" بفحص التظلمات في 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألزم القانون رقم 140 لسنه 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014، الهيئة الوطنية للانتخابات بفحص التظلمات التي تقدم إليها بشأن أي إجراء من إجراءات الاقتراع أو الفرز في الانتخاب في موعد أقصاه 24 ساعة وذلك بهدف تحقيق مزيد من السرعة في سير العملية الانتخابية وعدم إطالتها.

وحسب المادة 54 في فقرتها الفقرة الرابعة من القانون رقم 140 لسنه 2020، تٌصدر الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها في التظلمات مسبباً في موعد أقصاه أربع وعشرين ساعة من تاريخ العرض عليها، على أن تراعى التوفيق بين اعتبارات العدالة والمشروعية، وما تفرضه متطلبات النزاهة والحيدة بشأن عمليتي الاقتراع والفرز.

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وكانت المادة، في نصها السابق، تتضمن حكما يلزم الهيئة الوطنية للانتخابات بفحص التظلمات التي تقدم إليها في موعد أقصاه 48 ساعة من تاريخ عرضه عليها.

ويٌشار إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، صدق الخميس الماضي، علي القانون رقم 140 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية الثلثين، ونُشر في الجريدة الرسمية.