شكرا لقرائتكم خبر عن دول تحدت فيروس كورونا وأجرت استحقاقاتها الانتخابية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات للبدء فى جدولها الزمنى لانتخابات مجلس الشيوخ وسط تأهب للأحزاب لإجراء الانتخابات وأيضا الاستعدادات لانتخابات مجلس النواب فى نوفمبر القادم، وذلك رغم استمرار أزمة فيروس كورونا.

والحقيقة أنه ليس مصر وحدها التى انتهجت هذا النهج فى تحدى هذا الفيروس وعدم وقف مقدرات الدولة أمامه أو تعطيل مساراها، فقد شهدت مختلف دول العالم خلال الفترة الماضية انتخابات وإجراءات استفتاء على الرغم من تفشى الفيروس، ونرصد فى التقرير أبرز الدولة التى قامت بذلك:

- حسب تصريحات الأمم المتحدة فقد تم إجراء 18 عملية انتخابات أو استفتاء منذ بداية الوباء.

- وتم تأجيل 24 منها وتم الحفاظ على المواعيد الأولية لـ 39 انتخاب حتى الآن .

- وفى كوريا الجنوبية تم عقد انتخابات برلمانية فى أبريل الماضى ووصلت نسبة المشاركة لـ 66 %

- ووضعت ضوابط شملت ارتداء الكمامات وخضوع كل ناخب لقياس درجة حرارته لدى وصوله إلى مركز الاقتراع

- وإذا تبين أن درجة حرارته أعلى من 37 درجة مئوية يتم اصطحابه إلى حجرة خاصة للإدلاء بصوته.

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- كما اقترعت صربيا على انتخاباتها البرلمانية والتى تمثل أول انتخابات عامة فى أوروبا فى 22 يونيو الماضى

- كما انتهت عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية في روسيا، بنسبة مشاركة وصلت 77.92%

- كما أدلى الناخبون فى طاجيكستان بأصواتهم فى انتخابات برلمانية، مطلع مارس.

- كما جرت فرنسا انتخابات البلدية فى يونيو وسط تراجع لنسبة المشاركة تخطت 60 %

- وتستعد أسبانيا لخوض انتخاباتها الإقليمية فى 12 يوليو وذلك بالتصويت عبر البريد الإلكترونى

- وتتم الحملات الإنتخابية تتم عبر الشبكات الاجتماعية والبث المباشر.

- كما أجرت ملاوى انتخاباتها الرئاسية وسط حضور 4 مليون مشارك