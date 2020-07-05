صحة كفر الشيخ تسجل 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا



محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

سجلت مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، السبت، 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بعد ثبوت نتيجة تحليل pcr الخاص بهم بإيجابية إصابتهم بالفيروس، إثر مخالطة أغلبهم لحالات مرضية مصابة بالفيروس، جرى تسجيلها سابقًا.

وأكد مصدر مسئول بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه جرى أخذ عينات من المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، على مستوى المستشفيات التابعة للإدارات الصحية بمدن ومراكز المحافظة، لتحليلها وأثبتت نتائجها إصابة 57 شخصًا بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وقال المصدر إنه جارى تجهيزهم، وتحويلهم إلى أي مستشفى للعزل الصحي بمدينة بلطيم، أو بالمدينة الجامعية بنين بسخا، أو خارج المحافظة، أو تطبيق بعضهم للعزل المنزلي، لاستكمال علاجهم.