ولاية تكساس الأمريكية تسجل أكبر زيادة يومية في عدد الإصابات بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - تكساس (الولايات المتحدة) - (د ب أ):

أعلنت السلطات الصحية في ولاية تكساس الأمريكية يوم السبت عن أكبر زيادة يومية في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ، بتسجيل 8 آلاف و 258 حالة، فيما تتواصل الزيادة في عدد الحالات التي تستقبلها المستشفيات .

وبدأ الكثير من سكان تكساس في الالتزام بارتداء كمامات الوجه يوم الجمعة بناء على أوامر الحاكم جريج أبوت. وتضمن أمر ارتداء كمامات الوجه فرض غرامة قدرها 250 دولارًا للمخالفين.

وقال مسؤولو الصحة في تكساس يوم السبت إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس في الولاية يبلغ الآن 191 ألفا و 790 حالة. كما أفاد مسؤولو الصحة بالولاية بوفاة 33 حالة إضافية، وبذلك يصل مجموع حالات الوفاة في تكساس إلى 2608. وبلغت الحالات التي تخضع للعلاج بالمستشفيات 7890 حتى يوم السبت، بزيادة 238 حالة عن يوم الجمعة.