مصدر أمني: نقل منار سامي فتاة التيك توك إلى سجن قها لتنفيذ قرار تجديد حبسها

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أكد مصدر أمني بالقليوبية، نقل منار سامي فتاة التيك توك ببنها، إلى سجن قها، لتنفيذ قرار قاضي المعارضات بمحكمة كفر شكر بتجديد حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وجدد قاضي المعارضات بمحكمة كفر شكر، أمس السبت، حبس منار سامي فتاة "التيك توك"، في اتهامها بالإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنشر فيديوهات خادشة للحياء، بقصد ممارسة الدعارة والتحريض على الفسق والفجور وضبطها بصحبة مسجل خطر، وبحوزتهما سلاح أبيض ومخدرات، بمنطقة كفر سعد في بنها.

وتعرضت "منار.س"، والتي جرى ضبطها منذ أيام داخل أحد الكافيهات ببنها، لحالة إغماء، أثناء نظر جلسة تجديد حبسها، أمام محكمة جنح كفر شكر اليوم السبت، بعد حدوث مشادة كلامية بين أسرتها وأحد أفراد الأمن المكلفين بحراسة المتهمة، بسبب طلب الأخيرة رؤية ابنتها 3 سنوات، وعندما شاهدتها أصيبت بإغماء داخل القفص.