الموجة الثانية لكورونا.. إسبانيا تعيد فرض العزل على 200 ألف شخص بكاتالونيا بعد تزايد الإصابات

أصدر إقليم كاتالونيا الإسباني يوم السبت قرارا بفرض إجراءات العزل على منطقة تضم حوالي 200 ألف نسمة، في شمال شرق البلاد، بعد انتشار عدوى كورونا في المنطقة.

وصرح رئيس الإقليم كيم تورا أمام الصحافة “قررنا عزل منطقة ديل سيغريا (في محيط مدينة ليريدا)، استناداً إلى قاعدة بيانات تؤكد ارتفاعاً كبيراً في عدد الإصابات بكوفيد-19”.

وأعلن تورا أن العزل سيبدأ ظهراً مع فرض قيود على الدخول والخروج من هذه المنطقة، وفق ما نقلت شبكة يورونيوز.

وتأتي تلك الإجراءات مع بدء العطلة الصيفية في إسبانيا واستئناف استقبال الزوار الأجانب من 12 دولة من خارج الاتحاد الأوروبي.

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وكانت إسبانيا قد أعادت فتح حدودها أمام مواطني الاتحاد الاوروبي من فضاء شنغن وبريطانيا، في 21 يونيو.

من جهته قالت وزيرة الصحة في منطقة كاتالونيا ألبا فيرجيس إنه سيتم حظر التجمعات لأكثر من 10 أشخاص، والزيارات إلى دور المسنين.

وكانت إسبانيا من بين أكثر الدول تضررا بالجائحة مع أكثر من 28 ألفا و385 وفاة، هي رابع أكبر حصيلة بعد المملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

وسجلت إسبانيا الجمعة 17 وفاة بالفيروس خلال 24 ساعة، هي أعلى حصيلة وفاة يومية منذ 19 يونيو. ويبلغ إجمالي الإصابات 250 ألفا و545 إصابة بين 47 مليون مواطن.