صحيفة سعودية: إصابة نور الدين امرابط بفيروس “كورونا”

كشفت وسائل إعلام سعودية وإماراتية إصابة لاعب المنتخب الوطني نور الدين امرابط بفيروس “كورونا”المستجد.

وأوضحت صحيفة “سعودي” أن نادي النصر تلقى صدمة من العيار الثقيل، بعد ظهور نتيجة فحوصات النجم المغربي الكبير نور الدين أمرابط، للكشف عن فيروس “كورونا” المستجد.

وتابع المصدر ذاته “خضع أمرابط البالغ من العمر 33 سنة، لفحوصات الكشف عن فيروس “كورونا” المستجد، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد عودته إلى المملكة العربية السعودية، قادمًا من هولندا، والذي غادر إليها، خلال فترة توقف النشاط الرياضي.

الخبر ذاته نقلته صحيفة “العين الإخبارية” كما تناقلته وسائل إعلام سعودية.

وتوقف النشاط الرياضي في المملكة العربية السعودية، منتصف مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس “كورونا” المستجد، قبل أن ترفع وزارة الرياضة السعودية، بشكل رسمي، “التوقيف” عن النشاط، يوم 21 يونيو الماضي.