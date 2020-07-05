معمل تعليب السمك في آسفي يتحول إلى بؤرة كورونا

بشكل مفاجئ، تسبب تفشي فيروس كورونا في وحدات لتعليب السمك بمدينة آسفي، في إصابة المئات من العمال في يوم واحد، بينما مازالت نتائج عشرات آخرين لم تظهر بعد.

وقال مصدر صحي إن عدد المصابين بفيروس كورونا المسجلة اليوم السبت، في وحدة لتعليب السمك في آسفي بلغ 449 حالة في المعمل من أصل 522 شخص مشتبه فيه أجري له اختبارات الكشف عن الفيروس.

وهذا تطور سيء في مسار تفشي الجائحة بهذه المدينة التي بالكاد سجلت بضع حالات منذ شهر مارس الماضي.

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وقال مصدر بجماعة آسفي إن هذه البؤرة “أخذت الجميع على حين غرة”، ووضعت التدابير المتخذة على مستوى الوحدات الصناعية في المدينة قيد التساؤل. مضيفا أن الاختبارات التي أجريت حتى الآن، شملت الوحدة صناعية واحدة، فيما معامل مماثلة هناك لم يجر بعد الكشف عن عمالها.

وشدد المصدر ذاته أن السلطات المحلية طلبت من المخالطين المشتبه فيهم أن يلزموا منازلهم، دون أن تحدد ما إذا كانت ستجري لهم اختبارات الكشف عن الإصابة بالفيروس.