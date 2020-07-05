اخبار العالم

معمل تعليب السمك في آسفي يتحول إلى بؤرة كورونا

0 نشر
alyaoum24 0 تبليغ

Advertisements

بشكل مفاجئ، تسبب تفشي فيروس في وحدات لتعليب السمك بمدينة آسفي، في إصابة المئات من العمال في يوم واحد، بينما مازالت نتائج عشرات آخرين لم تظهر بعد.

وقال مصدر صحي إن عدد المصابين بفيروس كورونا المسجلة اليوم السبت، في وحدة لتعليب السمك في آسفي بلغ 449 حالة في المعمل من أصل 522 شخص مشتبه فيه أجري له اختبارات الكشف عن الفيروس.

وهذا تطور سيء في مسار تفشي الجائحة بهذه المدينة التي بالكاد سجلت بضع حالات منذ شهر مارس الماضي.

Advertisements

وقال مصدر بجماعة آسفي إن هذه البؤرة “أخذت الجميع على حين غرة”، ووضعت التدابير المتخذة على مستوى الوحدات الصناعية في المدينة قيد التساؤل. مضيفا أن الاختبارات التي أجريت حتى الآن، شملت الوحدة صناعية واحدة، فيما معامل مماثلة هناك لم يجر بعد الكشف عن عمالها.

وشدد المصدر ذاته أن السلطات المحلية طلبت من المخالطين المشتبه فيهم أن يلزموا منازلهم، دون أن تحدد ما إذا كانت ستجري لهم اختبارات الكشف عن الإصابة بالفيروس.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر معمل تعليب السمك في آسفي يتحول إلى بؤرة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا