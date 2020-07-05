إصابة 5 دركيين تُعيد كورونا إلى تاونات

بعد مرور حوالي شهر واحد من إعلان وزارة الصحة أن إقليم تاونات خالٍ من مرضى “كوفيد 19″، بعد تعافي آخر مصاب في الـ7 من شهر يونيو الماضي؛ عاد كورونا من جديد إلى الإقليم الذي سجل 5 مصابين في صفوف عناصر الدرك الملكي.

في هذا السياق، قال مصدر الجريدة إن كورونا بعدما اقتحم خلال شهري أبريل وماي الماضيين ثكنة للقوات المساعدة ضواحي صفرو، و”قوات حذر” من الجيش والشرطة بفاس؛ ها هو يصل إلى المركز الترابي للدرك الملكي بمنطقة الولجة التابعة لسرية الدرك “بقرية با محمد” ضواحي مدينة تاونات.

وأضاف المصدر عينه أن أحد الدركيين المصابين ظهرت عليه أعراض كورونا من حمى وعطس وسعال وصداع في الرأس، عقب عودته من مهمة جرى تكليفه بها بمصالح الدرك بمدينة فاس، تطلبت مكوثه لأزيد من أسبوعين من شهر يونيو الماضي، وهو ما عجل بعد تأكيد إصابة الدركي العائد من فاس بالفيروس، بإخضاع مخالطيه وبقية عناصر المركز عينه، والبالغ عددهم 34 دركيا، للكشف المخبري، حيث أكدت النتائج إصابة 4 فقط من زملاء الدركي المصاب.

آخر المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، تفيد بأن الدركيين الأربعة المصابين نقلوا معية زميلهم، والذي احتسبت حالته ضمن حصيلة عمالة فاس ليوم أول أمس الخميس، إلى المستشفى العسكري المولى إسماعيل بمدينة مكناس، الذي لا يزال يحتفظ بوحدة للعزل الصحي خاصة بالمرضى المحسوبين على الدرك والقوات المسلحة.