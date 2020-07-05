شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك تسجل 523 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، تسجيل 523 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا.
وذكرت السلطات، أن حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد بلغت 30366 حالة، بعد تسجيل 523 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية فيما وصل مجموع الإصابات بالفيروس إلى 252165 حالة مسجلة زيادة بواقع 6014 حالة.
وكانت الحكومة المكسيكية قالت في وقت سابق إن العدد الفعلي للمصابين من المحتمل أن يكون أعلى بكثير من الحالات المسجلة.
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