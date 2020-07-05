شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا حول العالم ... 11 مليون إصابة و 52 ألف وفاة والان نبدء بالتفاصيل
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أول حالات في الصين في ديسمبر كانون الأول عام 2019 .
وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 129476 حالة وفاة ومليوني و812976 حالة إصابة.
وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 63174 حالة وفاة ومليون 539081 حالة إصابة.
وجاءت روسيا في المركز الثالث مسجلة 9859 حالة وفاة و667883حالة إصابة.
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