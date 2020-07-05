شكرا لقرائتكم خبر عن بماذا أمر رئيس مالاوي الجديد في حفل تنصيبه؟ والان نبدء بالتفاصيل

أمر رئيس مالاوي الجديد لازاروس تشاكويرا أمس، بتقليص عدد الحضور في حفل تنصيبه رئيسًا للبلاد غدا الاثنين، وسط ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأفاد تشاكويرا في خطاب أذاعه التلفزيون أنه ينبغي تقليص عدد الحضور في الإستاد الوطني لهذه المناسبة من 40 إلى 20 ألف شخص، مضيفًا أن السلطات ستوزع 100 ألف كمامة على الأقل في العاصمة ليلونجوي.

وقال الرئيس الجديد: "نحن في وضع أسوأ مما كنا عليه قبل ثلاثة أشهر، فيروس كورونا ينتشر في كل مكان في مالاوي وينتشر ليقتل".

وكان تشاكويرا قد أدي اليمين يوم الأحد الماضي بعد ساعات من إعلان فوزه على الرئيس بيتر موثاريكا في انتخابات معادة.