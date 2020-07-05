شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: إنقاذ 18 مهاجرا من الغرق وضبط إرهابي والان نبدء بالتفاصيل

أنقدت وحدات من الجيش التونسي 18 مهاجرًا غير شرعي، تعطل مركبهم وسط البحر شمال جزيرة قرقنة جنوب البلاد.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع التونسية أمس، أن المهاجرين كانوا يعتزمون اجتياز الحدود البحرية التونسية خلسة باتجاه السواحل الايطالية، لافتًا إلى أنه تم تسليمهم الى الحرس البحري بمحافظة صفاقس لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.

من جهة أخرى أفاد الناطق الرسمي باسم الحرس التونسي حسام الدين الجبايلي، أنه تم القبض على عنصر متشدد بمدينة جمال بمحافظة المنستير ، مضيفًا أن هذا العنصر محل متابعة قضائية من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي ومحكوم عليه بـ 19 سنة سجنًا.