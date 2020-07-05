شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع طفيف في وفيات كورونا بموسكو والان نبدء بالتفاصيل

أعلن مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو، تسجيل 24 وفاة جديدة جراء الفيروس في العاصمة الروسية، مقابل 25 وفاة الجمعة. وبلغ إجمالي عدد المتوفين بفيروس كورونا في موسكو منذ بدء انتشار الوباء 3953 شخصا. يذكر أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في روسيا بلغ 674 ألفا و515 حالة. وبلغ عدد الوفيات 10027 شخصا حتى ظهر السبت، بينما تعافى نحو 447 ألف شخص من الفيروس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تراجع طفيف في وفيات كورونا بموسكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.