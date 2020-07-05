شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الشمالية لا تريد مفاوضات جديدة مع أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

حطمت كوريا الشمالية آمالًا جديدة في أن مفاوضات سوف تستأنف قريبًا مع الولايات المتحدة لوقف برنامج الأسلحة النووية لبيونجيانج.

وذكرت النائبة الأولى لوزير الخارجية، تشوي سون هوي، أمس، أن واشنطن لم تكن تستخدم الحوار مع بيونجيانج إلا «كوسيلة للتصدي لأزمتها السياسية».

ونقلت وسائل الإعلام في كوريا الشمالية عنها القول: «لا نشعر بالحاجة للجلوس وجهًا لوجه مع الولايات المتحدة». وجاءت تصريحات تشوي ردًا على تكهّنات بأن قمة جديدة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون سوف تعقد قبل الانتخابات الأمريكية في نوفمبر.

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ومجددًا جرى اقتراح الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن وسيطا. وخلال قمة عبر تقنية الفيديو مع الاتحاد الأوروبي الثلاثاء الماضي، قال إنه يريد أن يفعل أقصى ما في وسعه لعقد قمة أمريكية - كورية شمالية قبل الانتخابات الأمريكية.

وفي الولايات المتحدة، قال مستشار الأمن الوطني السابق جون بولتون إن ترامب سوف يلتقي كيم قبيل الانتخابات إذا ما كان يعتقد أن هذا سوف يساعد محاولته لإعادة انتخابه. وقالت تشوي: «هناك حتى بعض الحالمين الذين يأملون في الاستفادة من إجراءاتنا لنزع الأسلحة النووية من أجل رفع مشروط للعقوبات، بينما يأملون في حدوث مفاجأة في أكتوبر». وأضافت: «الولايات المتحدة مخطئة إذا ما كانت تعتقد أن أشياء مثل المفاوضات سوف تجدي نفعًا معًا».

يُشار إلى أن كوريا الشمالية تخضع لعقوبات دولية قاسية بسبب برنامجها النووي.