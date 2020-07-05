شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن يطلب من مجلس الأمن الدولي عقد جلسة حول «صافر» والان نبدء بالتفاصيل

طالب وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي رئيس مجلس الأمن الدولي بعقد جلسة خاصة بشأن خزان النفط العائم «صافر»، وقال في رسالة وجهها إلى رئيس مجلس الأمن مندوب ألمانيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير كريستوف هويسجن: بات من الضروري فصل قضية «صافر» عن بقية القضايا والتدابير المدرجة في مبادرة المبعوث الأممي إلى اليمن باعتبارها قضية ملحة، ووضع حل منفصل وحاسم لها.

وتمنع ميليشيات الحوثي الإرهابية من وصول فرق فنية للصيانة إلى «صافر»، وطالب وزير الخارجية مجلس الأمن الدولي في رسالته أن يضطلع المجلس بمسؤولياته وأن يبحث هذه القضية المهمة في جلسة خاصة لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لإلزام الحوثيين بالانصياع لدعواتنا جميعا والسماح للفريق الفني التابع للأمم المتحدة بالوصول إلى الناقلة «صافر» دون قيد أو شرط وتمكينه من القيام بمهامه لتفادي وقوع واحدة من أكبر الكوارث البيئية في الإقليم والعالم.

وجدد الوزير اليمني التحذير مجددا من أن كارثة بيئية كبيرة لا يحمد عقباها أصبحت اليوم تشكل خطرا محدقا على اليمن والمنطقة أكثر من أي وقت مضى.

وأشار إلى نقاشات المجلس في جلسة الإحاطة المغلقة حول اليمن بتاريخ 24 يونيو 2020 والبيان الصحفي الصادر عن المجلس بتاريخ 29 يونيو 2020، الذي شدد على ضرورة أن يسمح الحوثيون على الفور بالوصول غير المشروط للخبراء الفنيين التابعين للأمم المتحدة من أجل تقييم حالة الناقلة وإجراء الإصلاحات العاجلة وتقديم التوصيات تمهيدا لتفريغها.

Advertisements

وأحاط الحضرمي مجلس الأمن في رسالته بأن كل الجهود الحكومية والدولية بما فيها موافقة الحكومة على مشروع منفصل مقترح لحل قضية «صافر» قدمه مؤخرا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث قوبلت كلها بالرفض والتعنت من قبل ميليشيات الحوثيين.

كما جدد الحضرمي الإشارة إلى خطابات الحكومة الموجهة للأمم المتحدة بتاريخ 1 يونيو 2020 و23 نوفمبر 2019 و25 يونيو 2019 و10 مايو 2019 و6 مارس 2018 بشأن تدهور حالة خزان النفط العائم «صافر» في رأس عيسى، الذي يحوي 1.140.000 برميل من النفط الخام، وطلب التدخل العاجل للأمم المتحدة لتقييم حالة الخزان وصيانته وتفريغ كمية النفط المخزونة فيه تفاديا لحدوث كارثة بيئية وإنسانية واقتصادية كبيرة في المنطقة.

كما أشار إلى الحادث الطارئ في خزان «صافر» بتاريخ 27 مايو 2020 المتمثل بحدوث ثقوب في أحد الأنابيب بالخزان وتسرب المياه إلى غرفة المحركات نتيجة تهالك هذه الأنابيب وهيكل الخزان، وما قد ينتج عنه من غرق أو انفجار للسفينة.