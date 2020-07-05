شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تفرض إجراءات شديدة لتحديد نسل مسلمي «الأويغور» والان نبدء بالتفاصيل
وتحدثت نسوة عن إجبارهن على استخدام وسائل منع الحمل -التي زادت في الآونة الأخيرة- بحسب إحصائيات حكومية ومقابلات أجرتها وكالة «أسوشييتد برس»، مع نحو 30 من المحتجزين السابقين وأفراد أسرهم، ومدرب سابق في مركز الاحتجاز.
شكل من أشكال الإبادة
يرى خبراء أن هذه الإجراءات التي فرضت منذ نحو 4 سنوات، في إقليم شينجيانغ، هي شكل من أشكال الإبادة الجماعية بحق الأويغور.
وتخضع سلطات الإقليم النساء فيه لاختبار حمل دوري، وقد وصلت عمليات الإجهاض إلى مئات الآلاف من الحالات، وبالرغم من منع استخدام مادة اليود لتنظيف الرحم إلا أن السلطات تستخدمها بكثرة في الإقليم.
وتتذرع الصين في إجراءاتها لمراقبة السكان وعملية الاحتجاز الجماعي التي تمارسها ضد المسلمين فيها، بأنها تتعامل مع تهديد، وبالتالي يستحق مسببوه العقاب لعدم طاعتهم للقوانين، وأرسل الكثير من الآباء إلى المعتقلات بسبب وجود عدد كبير من الأطفال لديهم، حيث لا يستطيعون دفع ضريبة زيادة عدد الأطفال التي تفرضها الحكومة.
وتراجعت معدلات الإنجاب عند الأويغور في منطقتي هوتان وكاشغار، بنحو 60٪ بين عامي 2015 - 2018، وهو آخر عام تنشر فيه الحكومة إحصاءات عن الأويغور.
وتمكنت الصين بمئات الملايين من الدولارات التي تستخدمها لتحديد النسل إلى تحويل إقليم شينجيانغ من واحد من أسرع المناطق نموًا في السكان، إلى الأبطأ، خلال سنوات قليلة، بحسب معلومات من باحث صيني يدعى أدريان زنز.
ويقول زينز، وهو باحث مستقل في مؤسسة «ضحايا الشيوعية»، ومقرها واشنطن، بأن هذه السياسة تهدف إلى إخضاع الأويغور.
وكانت الصين قالت سابقًا إن هذه الإجراءات تسعى إلى أن تكون عادلة، بما يتيح للصينيين من عرق الهان وأقليات أخرى بنفس العدد من الأطفال.
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