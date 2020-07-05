شكرا لقرائتكم خبر عن حزب التجمع: منفتحون على الدخول بأى تحالف انتخابى يضم داعمي ثورة 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع وعضو مجلس النواب، أن مشاركة الحزب فى اجتماعات حزب مستقبل وطن خلال الأيام الماضية تم طرح فيها السعى للتوصل لتحالف انتخابى واسع يضم عدد كبير من الأحزاب المصرية على سبيل التوافق حول المرشحين للاستحقاقات الانتخابية القادمة، موضحا أن مناقشاته تأتى فى إطار حصوله على قرار من الحزب بانفتاحه على أى تحالف فى إطار حلف 30 يونيو باسثناء المتهمين فى قضايا فساد.

ولفت رئيس حزب التجمع، أن الحزب سيعقد اجتماع أون لاين لأخذ رأى الأمانة العامة فى الترشح لانتخابات الشيوخ والنواب واستعراض المستجدات فى هذا الشأن، مؤكدا أنه سيعقب ذلك الاجتماع بدء أمانات المحافظات فى إعداد قوائم مرشحيها لإرسالها للأمانة العامة، مؤكدا أن من يعتزموا الترشح مستعدين للخوض منذ فترة وهناك جاهزية لديهم لإجراء الانتخابات فى أى وقت ويعملون على الأرض ووسط الشارع .

يذكر أن الهيئه الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، عقدت مؤتمرا صحفيًا بمقر الهيئه العامة للاستعلامات للإعلان عن مواعيد فتح باب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، وميعاد دعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم داخل وخارج مصر وكذلك الجدول الزمني للعمليه الانتخابية.