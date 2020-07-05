شكرا لقرائتكم خبر عن الحد الأقصي لـ"الوطنية للانتخابات" لفترة ما قبل إعلان النتائج هي 6 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجاءت تعديلات علي القاتون رقم 198 لسنه 2017 ، لتفيد بأن تعلن الهيئة الوطنية نتائج الاستفتاءات والانتخابات خلال 5 أيام من تاريخ استلامها سائر أوراق اللجان العامة مضافاً إليها يوماً واحد فى حال التقدم بتظلمات، لتكون جملة الميعاد المحدد لإعلان النتائج هى 6 أيام من تاريخ استلام الهيئة لسائر أوراق اللجان العامة.

ويأتى ذلك بدلأً من النص الحالى بالقانون رقم 198 لسنه 2017، حيث كانت المدة التى تضاف فى حاله التقدم بتظلمات 3 أيام، بهدف إضفاء مزيد من السرعة على سير عملية الأنتخابات أو الاستفتاء بحسب الأحوال وعدم إطاله أمدها.

وتنص المادة (11) فى فقرتها الأولي، علي أن يُعلن المجلس دون غيره النتيجة النهائية للاستفتاءات أو الانتخابات على مستوى الجمهورية، بقرار يصدره خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ تسليم الهيئة سائر أوراق اللجان العامة، ويضاف إلى هذه المدة يوما واحدا إذا قدمت تظلمات إلى الهيئة.

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إلي نص التعديلات :

(المادة الثالثة)

يُستبدل بنص المادة (11/ فقرة أولي) من القانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات النص الآتي:

مادة (11 / فقرة أولي) :

يُعلن المجلس دون غيره النتيجة النهائية للاستفتاءات أو الانتخابات على مستوى الجمهورية، بقرار يصدره خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ تسليم الهيئة سائر أوراق اللجان العامة، ويضاف إلى هذه المدة يوما واحدا إذا قدمت تظلمات إلى الهيئة