شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مستقبل وطن لـ خالد أبو بكر: المحليات دورها أخطر مما يتصور الكثيرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، إننا نشهد حركة سريعة خلال السنوات القليلة الماضية لم نشهدها منذ خمسين سنة سابقة، ولابد أن يواكب هذه الحركة السريعة تشريعات، متابعا: "لأننا باستمرار نريد الأفضل، كل شيء خاضع للنقاش، ولا يوجد قيد يقيدنا، وأن ما يحدث الآن على أرض الواقع من إنجازات لم يحدث من عمر طويل، وغير وارد تكبيله بأى وسيلة كانت، واليوم سيكون لدينا غرفتين، والمواطن موجود وممثليه متواجدين، ويُسمح بالرقابة والنقاش".

وأكد رئيس حزب مستقبل وطن، خلال حواره مع الإعلامى خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة ON، أنه فيما يخص المحليات، يوجد ترتيب ويُعد لها من الآن الدراسات اللازمة، لأن المحليات دورها أخطر مما يتصور الكثيرين، وإذا أُحسن إعداد الملف وأصبحت على الطريق الصحيح هتنقل مصر إلى مراحل لم نعهدها من قبل، ولكن الأمر يتطلب جهد فى القوانين، قائلا:" مستعدين أكيد لخوض هذه الانتخابات وإلا لن نكون وصلنا لشئ، لأنها اللبنة الأساسية للحياة ".

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وأشار رئيس حزب مستقبل وطن، إلى أنه لا يريد أن يغتر ببداية الحزب القوية، متابعا:"مش عاوز نغتر كحزب بالبداية القوية، خاصة وأن هناك أحزاب لها تاريخ والمنتظر منها الكثير، والفكرة فى الأداء والاستمرارية، البداية مبشرة، ولكن إذا الإنسان يركن أنه أصبح قوى هذه آفة أحزاب كبيرة".