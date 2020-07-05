شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر: كورونا سيفرض تغيرات فى شكل الدعاية الانتخابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد مقلد، نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الدعاية الانتخابية للاستحقاقات المقبلة ستختلف فى الوقت الحالى عما كانت عليه بسبب ما تفرضه أزمة كورونا من قيود، مشيرا إلى أن رؤية الحزب للدعاية هذه المرة فى ظل استمراء وباء كورونا ستتضمن اختفاء للمؤتمرات الشعبية بالكامل لأنها ستشهد تجمعات ضخمة وسيصعب أخذ الإجراءات والتدابير الاحترازية فيها والاعتماد علة الدعاية الالكترونية وبعض أشكال الدعاية فى الشوارع وإطلاق حملات إعلانية والاعتماد على وسائل التواصل ومواقع التواصل الاجتماعى بشكل رئيسى .

وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن حملات طرق الأبواب ستتم ولكن بوعى شديد والتدابير الاحترازية المتخدة بشكل كامل، لافتا إلى أنه سيكون هناك توازن بين حق المواطنين فى المعرفة وممارسة حقوقهم، وبين الحفاظ على صحته.

وتابع قائلا " مرشح اللحظات الأخيرة فرصته منعدمه فى ظل تحديات كورونا وما تفرضه من قيود والحزب مستعد منذ فترة وموجود فى الشوارع منذ سنوات وبالتالى القيود المفروضة على الدعاية بسبب كورونا لن تؤثر فيه بشكل كبير.. ورغم أن انتخابات مجلس الشيوخ لها طبيعة خاصة لاستهدافها عقول استشارية لمؤسسات الدولة إلا أنه سيتم مخاطبة كافة الشرائح والطبقات "، معتبرا أن الجلسات العرفية قليلة العدد ستحدث ولكن فى إطار احترازى شديد.