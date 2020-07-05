بالأسماء.. "لعنة المساخيط" تنهي حياة شخصين في الجبلاو بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا-عبدالرحمن القرشي :

لقي شخصان مصرعهما، اليوم السبت ، بعد انهيار بئر عليهما أثناء التنقيب عن الآثار في منزل قديم بالطوب اللبن بنجع عرابي، بقرية الجبلاو في قنا.

تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا، من مرفق الإسعاف، يفيد بانتشال جثتين لمسن وعامل من تحت الأنقاض بعد انهيار بئر عليهما، أثناء التنقيب عن الآثار بقرية الجبلاو بقنا.

وكشفت تحريات المباحث أن الضحايا هم "أحمد صابر علي، 85 عامًا، وخالد سعيد عثمان، 43 عامًا"، وجرى نقل الجثتين إلى المستشفى، وحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.