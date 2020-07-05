البرازيل تسجل 37923 إصابة جديدة بكورونا و1091 وفاة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلنت وزارة الصحة في البرازيل، اليوم السبت، تسجيل 37923 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إضافة إلى 1091 حالة وفاة، حسبما ذكرت رويترز.

وطبقا للوزارة سجلت البلاد أكثر من 1.5 مليون إصابة منذ تفشي الوباء في حين بلغ إجمالي الوفيات بسبب المرض 64265 حالة.

وكانت منظمة الصحة العالمية، أعلنت في وقت سابق من اليوم، زيادة قياسية في عدد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم بلغت 212326 حالة خلال 24 ساعة الماضية، حسبما أفادت رويترز.

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وذكر التقرير اليومي للمنظمة أن أكبر الزيادات سُجلت في الولايات المتحدة والبرازيل والهند.

وتعود الزيادة اليومية القياسية السابقة إلى 28 يونيو الماضي، حيث بلغت 189077 حالة على مستوى العالم.

وظل عدد حالات الوفاة ثابتا عند نحو 5000 حالة يوميًا تقريبًا.

وتجاوز عدد الإصابات على مستوى العالم 11 مليون حالة أمس الجمعة فيما يشير إلى منعطف جديد في انتشار المرض الذي قتل أكثر من نصف مليون شخص خلال سبعة أشهر.