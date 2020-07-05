هزة أرضية بقوة 4.6 درجة تضرب شمالي إيران

أعلنت السلطات الإيرانية، السبت، أن هزة أرضية بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر، ضربت محافظة كلستان في شمالي البلاد.
ووقعت الهزة في منطقة كميش تبه بمحافظة كلستان عند الساعة العاشرة، حسب التوقيت المحليمساء السبت، وكان مركزها على عمق 10 كيلومترات ولم ترد تفاصيل عن وقوع خسائر بشرية أو مادية ناجمة عن الهزة.
ويشير علماء الجيولوجيا في العالم إلىأن حدوث الهزات الأرضية يكون نتيجة حركة الطبقات التكتونية المكونة للقشرة الأرضية.
ويؤكدون أن حدوث الزلازل يكون إما نتيجة تباعد تلك الطبقات عن بعضها أو اصطدامها مع بعضها، وتكون درجة شدة الهزة حسب عمق مركزها عن سطح الأرض وقربها من المدن والتجمعات السكانية.
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