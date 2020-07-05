شروط الحصول على قرض السيارة من بنك التنمية الاجتماعية السعودي

تصدر على مؤشرات البحث الشهير "جوجل" بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم السبت، تريند بعنوان " بنك التنمية الاجتماعية"، ليتحل المرتبة الثانية في قائمة الأكثر بحثًا خلال الساعات الماضية، لبحث السعوديين عنه لتوفير قروض مناسبة للمشاريع الخاصة والسيارات.

شروط بنك التنمية الاجتماعية للحصول على قرض السيارة:

حدد بنك التنمية الاجتماعية عددًا من الشروط للحصول على قرض شراء سيارة.

- العنوان الخاص بصاحب طلب القرض.

- صورة البطاقة أو هوية المقدم على الطلب.

-رقم الآيبان الخاص بطالب القرض.

- رقم الهاتف الخاص بالمقدم، والمسجل على موقع موقع الخدمات الالكتروني أبشر.

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الحد الأقصى لقرض السيارة من بنك التنمية الاجتماعية:

وفقًا لبيان البنك التنمية الاجتماعية، يصل الحد الأقصى للسيارة الأجرة إلى مائة ألف ريال سعودي، بينما يصل الحد

الأقصى للسيارة المالكي والتي يتم تشغليها كأجرة إلى مائة وخمسون ألف ريال سعودي، وأخيرًا يصل الحد الأقصى للحصول على قرض سيارة للنقل المدرسي إلى مئتان ألف ريال سعودي.

ويشار إلى أن بعد استلام السيارة يعد البنك غير مسئول عن أي مخالفات أو حوادث تنتج عن السيارة، فضلًا عن أنه في حالة عدم التزام طالب التمويل بشروط العقد يحق للبنك التحفظ على السيارة .

ويمكن الاطلاع على مشروعات أخري للتمويل عبر رابط البنك :" https://www.sdb.gov.sa/ar-sa/"